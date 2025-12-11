“Rendez-vous avec Cyril Lignac” du 11 décembre : les invités ce soir sur M6



Cyril Lignac vous donne rendez-vous ce soir à 23h20 sur M6 pour un nouveau numéro de son nouveau talk-show culinaire : “Rendez-vous avec Cyril Lignac”. Quels invités reçoit-il dans sa cuisine ? On vous dit tout !











Rendez-vous chez Cyril Lignac du 11 décembre : présentation et invités

Cyril Lignac accueille chez lui trois invités et, fidèle à sa chaleur aveyronnaise, les entraîne dans une soirée gourmande et conviviale, placée sous le signe de la cuisine et des confidences.

Au fil des plats qui ont marqué leur enfance ou leur parcours, le chef découvre ses convives sous un angle inédit : plus intimes, plus authentiques, tels qu’on ne les a jamais vus. Entrée, plat, dessert… chacun passe derrière les fourneaux avant le moment tant attendu de la dégustation, où Cyril offre son regard de professionnel, mais surtout un véritable instant de complicité.

En se prêtant au jeu des recettes, les personnalités se dévoilent avec spontanéité, qu’elles soient passionnées ou débutantes. Et si, finalement, c’était autour de la table que les célébrités révélaient leur vraie nature ?



Dans cet épisode, Cyril Lignac reçoitAlexandre Kominek, Catherine Jacob, et Jimmy Mohamed.

📺 Nouvel épisode ce soir à 23h20 sur M6.