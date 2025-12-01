« Le Pôle Nord express » : votre téléfilm de Noël ce 1er décembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Le Pôle Nord express » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 1er décembre 2025 – Pour bien commencer la semaine, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Le Pôle Nord express ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Le Pôle Nord express » : l’histoire, le casting (inédit)

Danielle Prescott, mère célibataire et web-designer surmenée, revient dans sa ville natale d’Holly Pines pour les fêtes de fin d’année. Elle souhaite faire découvrir à Paul, son jeune fils, les traditions de Noël qui ont marqué son enfance, en particulier le petit train à vapeur emblématique du marché de Noël, le Pôle Nord Express. Mais en arrivant, Danielle apprend avec tristesse que ce train, qu’elle associait tendrement à son père disparu, est désormais laissé à l’abandon. Résolue à le remettre en service pour Paul et pour tous les enfants de la ville, elle décide de se mobiliser.



Elle retrouve alors Kevin Vaughn, un ancien camarade de classe passionné par les trains miniatures et propriétaire d’une boutique de modélisme. Au fil de leur collaboration, la mission de Danielle prend des allures de quête intime et romantique, lui offrant l’occasion de remettre en question sa vie citadine effrénée. À l’heure des choix, Danielle devra décider si elle retourne à son quotidien stressant ou si elle reste à Holly Pines, là où semblent l’attendre l’amour et la magie de Noël.

Avec : Chad Michael Murray (Kevin Vaughn), Cindy Busby (Danielle Prescott), Kate Trotter (Kate Prescott), Callum Shoniker (Paul Prescott)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Un Noël à sauver ».

« Un Noël à sauver » : l’histoire et le casting

Mia Meijer est convaincue que sa grand-mère Ann remportera le concours de pâtisserie du marché de Noël grâce à son délicieux Kerststol, un pain de Noël aux fruits. Mais Ann doit malheureusement annoncer une mauvaise nouvelle à sa famille. Pour ne rien arranger, l’ex-petit ami de Mia revient en ville… et avec lui, une série de complications inattendues.

Avec : Christa Taylor Brown (Mia Meijer), Chad Michael Murray (Brady Schaltz), Erin Agostino (Lily Jansen), Marcia Bennett (Ann)