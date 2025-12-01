Ça commence aujourd’hui du 1er décembre 2025 : le sommaire

Ça commence aujourd’hui du 1er décembre 2025, le sommaire – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit et une rediffusion.


Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.

Ça commence aujourd’hui du 1er décembre 2025 : le sommaire
Ça commence aujourd’hui du 1er décembre 2025 à 13h55

sujet non communiqué

Et à 15h : « Kilos émotionnels : manger jusqu’à l’obsession » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille dans Ça commence aujourd’hui plusieurs invités qui ont dû affronter un trouble alimentaire les poussant à manger de façon compulsive : les kilos émotionnels. Anna Roy, par exemple, s’est tournée vers le sucre pour faire face aux épreuves de la vie. Cette addiction, née après des événements traumatisants, l’a conduite jusqu’à atteindre 126 kilos. De son côté, Sébastien a été diagnostiqué obèse à 24 ans. Entendre le terme « obésité morbide » a été un électrochoc pour lui. Depuis l’enfance, il utilisait la nourriture pour apaiser ses blessures émotionnelles. Johanne Averdy, quant à elle, a traversé différents troubles alimentaires, oscillant entre phases de consommation obsessionnelle et périodes de contrôle strict. Sa relation à la nourriture était étroitement liée à l’image qu’elle avait d’elle-même, au point de ne plus vouloir sortir si elle ne faisait pas une taille 36.


Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.

