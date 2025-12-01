Plus belle la vie spoiler : Louis est-il mort ? Réponse ! (2 décembre 2025)



Publicité





Plus belle la vie en avance du 2 décembre 2025 – Louis est-il mort dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Alors qu’Audrey l’a poignardé, on peut déjà vous révéler que dans l’épisode du mardi 2 décembre, Louis est toujours vivant mais il est dans un état critique à l’hôpital.











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : la chute des Kepler, Chloé perd espoir, les résumés jusqu’au 19 décembre 2025

En effet, Barbara et Zoé sont à l’hôpital et Thomas les rejoint. Elles apprennent que l’opération de Louis s’est bien passée mais son coeur a été touché. Elles essaient de se rassurer, Thomas leur assure que Louis est un battant et il est convaincu qu’il va s’en sortir !

Plus tard, Bahram annonce à Barbara que Louis a été placé dans un coma artificiel pour lui éviter de trop souffrir. Et il est désormais sur la liste des transplantations, ils espèrent pouvoir lui faire une greffe de coeur rapidement ! Barbara comprend que sans greffe, Louis va mourir… Elle est terrifiée !



Publicité



