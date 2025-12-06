Qui sera sacrée Miss France 2026 ? Réponse ce soir sur TF1 (6 décembre)



Miss France 2025 élection du samedi 6 décembre 2025 – Qui sera sacrée Miss France 2026 ? La réponse, c’est ce samedi en toute fin de soirée sur TF1. Le jour J est arrivé pour l’élection de Miss France 2026, avec la cérémonie présentée comme toujours par Jean-Pierre Foucault en direct dU Zénith d’Amiens.





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 mais aussi en live, streaming puis en replay sur TF1+.







Miss France 2026, 30 candidates pour une seule gagnante

Place au grand show pour le prime et le couronnement de Miss France 2026 ! Votre voyage vers l’élection de Miss France 2026 débutera ce soir. Sur la scène mythique du concours, les candidates régionales entraîneront des millions de téléspectateurs dans “LE VOYAGE DES MISS” !

Préparez-vous pour une aventure spectaculaire à travers le monde et les époques : une traversée de l’histoire, des régions de France, des différentes périodes… jusqu’aux portes du futur ! Ce show, placé sous le signe du voyage, intégrera aussi les moments incontournables : les prises de parole tant attendues, le tableau régional mettant en lumière les créations de costumes régionaux, exceptionnellement accompagné par la Garde Républicaine.



Grande nouveauté pour Miss France 2026 : lors de la présélection, ce sont désormais 12 candidates qui seront appelées à prétendre au titre, rendant ce moment encore plus intense.

Quant à celle qui sera couronnée Miss France 2026, elle pourra compter dès l’instant où elle recevra son écharpe et sa couronne sur le soutien de sa Marraine. Ce rôle inédit, symbolique et bienveillant, sera assumé par Camille Cerf, Miss France 2015, qui l’accompagnera, la guidera et transmettra son expérience tout au long de son règne.

Miss France 2026, le jury

Cette année, le jury est présidé par la comédienne Michèle Bernier. À ses côtés siégeront six personnalités venues d’horizons variés : la mezzo-soprano Axelle Saint-Cirel, le journaliste Bruce Toussaint, animateur de Bonjour ! La Matinale TF1, Camille Cerf, Miss France 2015 et Marraine de l’édition 2026, l’auteur et humoriste Philippe Caverivière, la journaliste et réalisatrice Sally, ainsi que le comédien et humoriste Tom Villa. Ce panel éclectique apportera un regard riche et complémentaire sur l’élection.

Qui sera sacrée Miss France 2026 ?

Elue devant des millions de téléspectateurs, qui succédera à Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, pour incarner la nouvelle ambassadrice des Français durant la prochaine année ? Pour le savoir, rendez-vous ce samedi 6 décembre à 21h10 sur TF1 !