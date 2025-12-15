Les 12 coups de midi du 15 décembre : une nouvelle règle, on vous explique tout !



Les 12 coups de midi du 15 décembre 2025, 88ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoires de Cyprien ce lundi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Et en ce début de semaine, Jean-Luc Reichmann a inauguré une toute nouvelle règle pour le Coup Fatal, les questions du Coup de Maître étant désormais supprimées ! On vous explique tout.











Les 12 coups de midi du 15 décembre, un nouveau Coup Fatal et une nouvelle étoile mystérieuse

Jean-Luc et les candidats ont inauguré une nouvelle règle lors du Coup Fatal. Désormais, les bonnes réponses des deux finalistes font monter une échelle de gains qui va jusqu’à 50.000 euros. Et une case s’envole sur l’étoile mystérieuse à chaque pallier ! Désormais, le Maître de Midi doit donc compter sur les bonnes réponses de son adversaire, il n’a plus son destin entre les mains niveau argent.

Premier pallier : après 3 bonnes réponses, 10 euros (ou 20 ou 30)

2ème pallier : après 6 bonnes réponses, 100 euros (ou 200 ou 300)

3ème pallier : après 9 bonnes réponses, 1000 euros (ou 2000 ou 3000)

4ème pallier : après 12 bonnes réponses, 10000 euros (ou 20000 ou 30000) : Coup de Maître et droit de proposer un nom pour l’étoile mystérieuse.

5ème pallier pour les fêtes de fin d’année : 50000 euros en cas de 3 bonnes réponses supplémentaires (soit 15 au total).

Et avant de commencer le Coup Fatal, Jean-Luc fait un pile ou face pour déterminer pour quels gains ils jouent : les 10000 euros au compteur de Cyprien ou les 30000 euros de son adversaire du jour. La pièce a désigné les 30000 euros aujourd’hui.



Au final ce lundi, Cyprien a signé une victoire à 3.000 euros. Sa cagnotte monte au total de 399.809 euros de gains et cadeaux.

On a découvert une nouvelle étoile mystérieuse, pas grand chose dessus à ce stade à part des arbres.

