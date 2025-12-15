Tout le monde veut prendre sa place : défaite de Vincent, a-t-il été éliminé ? (15 décembre 2025)

Par /

Publicité

Coup de tonnerre pour Vincent ce lundi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Après avoir signé sa 90ème victoire hier, il a été battu pour la toute première fois aujourd’hui par son adversaire du jour, Sébastien !


Tout le monde veut prendre sa place : défaite de Vincent, a-t-il été éliminé ? (15 décembre 2025)
Capture FTV


Publicité

Aujourd’hui, Vincent a fait une finale à seulement 10 points sur le thème des arbitres sportifs, contre 11 pour Sébastien. Vincent a proposé la magnifique somme de 18900 euros pour garder sa place dans le fauteuil rouge et Sébastien a accepté. Vincent reste donc Champion dans le fauteuil rouge mais il est passé tout prêt de l’élimination.

La cagnotte de Vincent retombe ainsi à 92.300 euros.

Tout le monde veut prendre sa place du 15 décembre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce lundi 15 décembre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv


Publicité

A LIRE AUSSI
Les 12 coups de midi du 15 décembre : une nouvelle règle, on vous explique tout !
Les 12 coups de midi du 15 décembre : une nouvelle règle, on vous explique tout !
Audiences 14 décembre 2025 : « Red One » en tête devant « Mes très chers enfants »
Audiences 14 décembre 2025 : « Red One » en tête devant « Mes très chers enfants »
« La fille de l’assassin » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (15 décembre)
« La fille de l'assassin » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (15 décembre)
20h30 le dimanche du 14 décembre 2025 : les invités de Laurent Delahousse
20h30 le dimanche du 14 décembre 2025 : les invités de Laurent Delahousse


Publicité


Retour en haut