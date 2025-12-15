Tout le monde veut prendre sa place : défaite de Vincent, a-t-il été éliminé ? (15 décembre 2025)



Coup de tonnerre pour Vincent ce lundi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Après avoir signé sa 90ème victoire hier, il a été battu pour la toute première fois aujourd’hui par son adversaire du jour, Sébastien !











Aujourd’hui, Vincent a fait une finale à seulement 10 points sur le thème des arbitres sportifs, contre 11 pour Sébastien. Vincent a proposé la magnifique somme de 18900 euros pour garder sa place dans le fauteuil rouge et Sébastien a accepté. Vincent reste donc Champion dans le fauteuil rouge mais il est passé tout prêt de l’élimination.

La cagnotte de Vincent retombe ainsi à 92.300 euros.

Tout le monde veut prendre sa place du 15 décembre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce lundi 15 décembre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv



