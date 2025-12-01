Les 12 coups de midi du 1er décembre : Cyprien fait fort, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 1er décembre 2025, 74ème victoire de Cyprien – Encore une victoire de Cyprien ce lundi midi pour bien débuter la semaine dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Aux côtés de Jean-Luc Reichmann, il a fait fort avec un Coup de Maître à 10.000 euros.











Les 12 coups de midi du 1er décembre, un chat sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait donc grimper sa cagnotte au total de 335.404 euros de gains et cadeaux. Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, un nouvel indice est entrain d’apparaitre : un chat. Il s’ajoute à l’indice de la photo de fond, il s’agit de Monte-Carlo, à Monaco. Cyprien a proposé sans grande conviction le nom de Monica Bellucci. C’est raté !

Avec ces indices, chez Stars-Actu, on pense à Grace Kelly : actrice devenue princesse de Monaco, elle a joué dans « La main au collet » d’Alfred Hitchcock dans lequel un cambrioleur est surnommé « Le Chat ».

Noms déjà proposés : Scarlett Johansson, Angèle, Lionel Messi



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 1er décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+