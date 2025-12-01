Demain Nous Appartient du 1er décembre : Arthur impliqué dans l’agression de Marceau ! (résumé + vidéo épisode 2085 en avance)



Demain nous appartient du 1er décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2085 de DNA – Marceau innocente Bastien et explique tout sur son agression ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et vous allez découvrir qu’Arthur est impliqué.





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 1er décembre 2025 – résumé de l’épisode 2085

À l’hôpital, Marceau raconte à Karim qu’après s’être disputé avec Bastien — qui l’a quitté alors qu’il allait bien — il a testé un drone reçu par erreur. Un inconnu l’a alors frappé et laissé inconscient, emportant l’appareil. Grâce à son témoignage, Bastien sort de garde à vue. Mélody vient le chercher et reconnaît à Georges avoir caché une preuve, ce qui pourrait lui coûter sa carrière. Georges, troublé, confie à Victoire qu’il ne sait plus où il en est, ni avec Mélody ni dans son travail.

De son côté, Marceau, touché d’apprendre que Bart l’a veillé, admet à sa mère qu’il doit réfléchir à son attitude et à ses provocations. Violette encourage Bastien à retourner au lycée et à aller voir Marceau, mais il n’est pas prêt.



Au commissariat, les policiers recherchent activement l’agresseur de Marceau. Karim pense à quelqu’un du dark net. En parallèle, Arthur retrouve cet homme, toujours en possession du drone, et lui remet de l’argent en échange d’une mission encore inconnue… Arthur est donc impliqué dans l’agression !

Sur le marché de Noël, Bart rassure Valentine sur le Little Spoon malgré les rumeurs. Roxane surprend Victor et Jollois (le propriétaire du Spoon) discutant et en informe Bart avec une photo. Bart convoque Victor au Spoon, lui tend un piège. Il découvre qu’il ment et le met dehors.

Aux Halles, Christelle se coupe en évoquant Sylvain avec Alex. Arthur, pompier volontaire, la soigne, juste avant que Lou n’arrive chercher un calendrier de chiots pour Nina. Plus tard, Nina y découvre un message d’Arthur destiné à Lou… Cette dernière, une fois seule, lui envoie un message vocal : elle accepte de sortir boire un verre avec lui.

