Les 12 coups de midi du 23 décembre : Cyprien fait très fort, Johnny Hallyday sur l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 23 décembre 2025, 96ème victoire de Cyprien – Encore une victoire de Cyprien ce mardi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Et avec son adversaire du jour, ils ont fait fort lors du Coup Fatal et il a pu signer une victoire exceptionnelle à 50.000 euros !











Les 12 coups de midi du 23 décembre, le désert d’Oman sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait grimper sa cagnotte au total de 472.149 euros de gains et cadeaux. Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, Cyprien a proposé le nom de Johnny Hallyday, mais c’est raté ! On a toujours un seul indice : le désert d’Oman en photo de fond. Ça nous dirige vers les films « Dune » et « Star Wars épisode IX : L’Ascension de Skywalker » qui ont été tournés là-bas. Timothée Chalamet et Zendaya ayant déjà été sur l’étoile mystérieuse, on pense plus à Mark Hamill, Oscar Isaac, ou Daisy Riley. A suivre avec les prochains indices !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 23 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+