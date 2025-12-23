« Wonder » avec Julia Roberts : tout savoir sur le film ce après-midi sur France 2 (vidéo)



« Wonder », c’est le magnifique film de Stephen Chbosky mettant en scène Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay ou bien encore Mandy Patinkin, qui est rediffusé cet après-midi sur France 2.





A voir ou revoir dès 13h50 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV et sa fonction direct.







« Wonder » : synopsis

August Pullman est un jeune garçon né avec une malformation faciale qui, jusqu’à présent, l’a tenu éloigné de l’école. Aujourd’hui, il fait sa première rentrée en CM2 dans l’établissement de son quartier. Commence alors une aventure humaine exceptionnelle. Au fil de cette expérience, sa famille, ses nouveaux camarades et même les habitants de la ville seront amenés à se confronter à leurs peurs, à leur capacité d’empathie ou, au contraire, à leurs préjugés. Peu à peu, le parcours hors du commun d’Auggie parviendra à rassembler et à transformer ceux qui croisent sa route.

Le saviez-vous ?

– « Wonder » n’est autre que l’adaptation du roman éponyme de R.J. Palacio sorti en 2012



– Le film a été particulièrement bien accueilli par la critique : merveilleux, réjouissant, pépite, émouvant, etc… sont quelques-uns des qualificatifs employés par la presse française.

– Succès au box-office mondial il a généré près de 300 millions de dollars de recettes. Déception en France avec un peu moins de 350 000 spectateurs.

