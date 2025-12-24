Les 12 coups de midi du 24 décembre : Cyprien toujours pas éliminé, qui est sur l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 24 décembre 2025, 97ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce mercredi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». En ce jour de réveillon de Noël, il se rapproche du cap des 100 victoires et il a remporté 2000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 24 décembre, le désert d’Oman sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit ainsi sa cagnotte personnelle monter à 472.149 euros de gains et cadeaux. Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, on a toujours un seul indice : le désert d’Oman en photo de fond. Ça nous dirige vers les films « Dune » et « Star Wars épisode IX : L’Ascension de Skywalker » qui ont été tournés là-bas. Timothée Chalamet et Zendaya ayant déjà été sur l’étoile mystérieuse, on pense plus à Mark Hamill, Oscar Isaac, ou Daisy Riley. A suivre avec les prochains indices !

Notez que vous retrouverez Cyprien ce soir dans « Les 12 coups de Noël ».

Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 24 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+