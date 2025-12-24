Demain Nous Appartient du 24 décembre : Sofia révèle la vérité, Aurore et William sous le choc (résumé + vidéo épisode 2103 en avance)



Demain nous appartient du 24 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2103 de DNA – Sofia va enfin révéler la vérité ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Poussée par Elie, elle révèle en plein réveillon qu’Orso n’est pas son fils !





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 24 décembre 2025 – résumé de l’épisode 2103

Karim accompagne Lou et Nina au taxi pour le ski et offre un polaroid à sa fille. Resté seul, il s’entraîne quand les deux reviennent : la station est fermée à cause d’éboulements. Heureux, ils décident de fêter Noël ensemble et vont faire les courses aux halles.

Roxane fouille dans les affaires Sara et découvre un échiquier, mais Sara la surprend et la taquine. Roxane espère l’avoir pour Noël. Aux Halles, Marceau achète des fleurs pour Violette, qu’il lui offre au Spoon, la mettant mal à l’aise.



Au réveillon, chacun ouvre ses cadeaux : bols bretons pour Sara, kit de relaxation pour Erica, livre pour Marceau, vinyle pour Bart. Roxane déduit donc que l’échiquier est bien pour elle.

De son côté, Sofia envoie un mail alarmant à une mystérieuse Serena et consulte un site de voyage. Plus tard, Aurore ne retrouve Sofia et Orso en ville, elle pensait qu’ils étaient partis… Sofia reste évasive, ce qui inquiète Aurore, qui soupçonne Esteban, le père d’Orso, d’être violent. Sofia nie tout, mais Ellie lui conseille d’avouer la vérité. Aux Halles, Ellie finit par révéler à Aurore qu’Esteban veut récupérer le bébé et a lancé des avis de recherche en Espagne. Furieuse, Sofia s’en va. Le soir du réveillon, l’ambiance est tendue. Sofia finit par lâcher une révélation choc : elle n’est pas la mère d’Orso !

VIDÉO Demain nous appartient du 24 décembre – extrait de l’épisode

