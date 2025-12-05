Les 12 coups de midi du 5 décembre : Cyprien continue, découvrez qui se cache sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 5 décembre 2025, 78ème victoire de Cyprien – Encore et toujours une victoire pour Cyprien ce vendredi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a une nouvelle fois buté sur l’une des questions du Coup de Maître et a remporté 2000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 5 décembre, Grace Kelly sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit ainsi sa cagnotte personnelle continuer de monter, elle arrive aujourd’hui au total de 353.404 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours 3 indices : Monte-Carlo en photo de fond, un chat noir, et un cygne.

Avec ce nouvel indice, chez Stars-Actu, on est convaincu qu’il s’agit bien de Grace Kelly : actrice devenue princesse de Monaco, elle a joué dans « La main au collet » d’Alfred Hitchcock dans lequel un cambrioleur est surnommé « Le Chat », et le cygne fait référence au film du même nom dans lequel elle a joué.

Noms déjà proposés : Scarlett Johansson, Angèle, Lionel Messi, Marion Cotillard



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 5 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+