Ça commence aujourd’hui du 5 décembre 2025, le sommaire – Ce vendredi et pour bien finir la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 5 décembre 2025 à 13h55 « Spéciale Téléthon : pour leur enfant, ils ont déplacé des montagnes » (inédit)

Cet après-midi, Faustine Bollaert propose un numéro inédit spécial Téléthon. À l’occasion de cette édition solidaire, des parents viendront raconter leur combat exceptionnel pour offrir une vie meilleure à leur enfant malade. Entre courage, détermination et amour inconditionnel, leurs témoignages bouleversants mettront en lumière ces familles qui ne renoncent jamais. Une émission forte, porteuse d’espoir et de solidarité.

Et à 15h : « Erotomanie, harcèlement : Quand les fans n’ont plus de limites » (rediffusion)

Aujourd’hui, Faustine Bollaert accueille trois personnalités venues témoigner des harcèlements, menaces et violences physiques qu’elles ont subis. Greg Yega, Lou Pernaut et Olympe évoquent ainsi la face sombre de la célébrité et leurs expériences parfois inquiétantes avec certains fans. Ils s’interrogent sur la manière de réagir lorsque la frontière entre vie publique et vie privée est franchie, face à des comportements tels que la filature, l’espionnage ou la traque en ligne, et tentent de comprendre comment fonctionnent ces inconnus qui vivent dans l’ombre de leurs idoles.



Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.