Les 12 coups de midi du 9 décembre : Cyprien échoue devant sa mère, qui est sur l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 9 décembre 2025, 82ème victoire de Cyprien – Cyprien était aux côtés de sa maman ce midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé une nouvelle victoire mais avec encore 2 erreurs lors du Coup de Maître, il a remporté 100 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 9 décembre, rien de plus sur l’étoile mystérieuse

A 22 ans, Cyprien voit ainsi sa cagnotte monter à l’incroyable total de 363.504 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours 4 indices : Monte-Carlo en photo de fond, un chat noir, un cygne, et un chapeau.

Rappelons que derrière cette étoile, il s’agit de Grace Kelly : actrice devenue princesse de Monaco, elle a joué dans « La main au collet » d’Alfred Hitchcock dans lequel un cambrioleur est surnommé « Le Chat », et le cygne fait référence au film du même nom dans lequel elle a joué.

Noms déjà proposés : Scarlett Johansson, Angèle, Lionel Messi, Marion Cotillard, Charles Lecerc



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 9 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+