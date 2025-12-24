« N’oubliez pas les enfants » : quel enfant remportera la victoire ce 24 décembre 2025 ?



« N’oubliez pas les enfants » au programme TV du mercredi 24 décembre 2025 – La spéciale enfants de « N’oubliez pas les paroles » revient ce mercredi soir sur France 2. Passez le réveillon de Noël avec Nagui, ses zikos, le Père-Noël, et les enfants !





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en replay sur France.Tv.







« N’oubliez pas les enfants » du 24 décembre 2025, le programme

Après une année intense en émotions, marquée notamment par la récente victoire d’Arsène aux Masters, Nagui donne rendez-vous aux téléspectateurs pour l’émission la plus festive et attendrissante des fêtes : N’oubliez pas les enfants ! Un prime événement où de jeunes talents revisitent les plus grands tubes et les hits actuels avec une énergie débordante et un talent XXL.

Huit mini-maestros — Céleste, Jade, Léonie, Lina, Liséa, Zoé, Alec et Télio — âgés de 9 à 13 ans, investissent le plateau pour s’affronter lors de quatre duels musicaux et démontrer qu’ils n’ont rien à envier aux adultes.



Même décor, mêmes règles que pour les grands : à chaque victoire, les candidats auront l’opportunité de jouer afin de remporter des cadeaux issus de leur généreuse liste de Noël.

Pour partager la scène avec eux, Claudio Capéo, Jeck et la troupe de Disney en concert – Autour du monde viendront interpréter leurs plus grands succès.

Et parce que la magie de Noël rime aussi avec solidarité, tous les enfants uniront leurs voix pour collecter des cadeaux au profit des Pères Noël Verts du Secours Populaire, avec pour objectif d’offrir jusqu’à 380 présents à des enfants défavorisés.

Entre rires, émotions et performances impressionnantes, ces jeunes artistes promettent un spectacle haut en couleur et une pluie de cadeaux. Qui repartira les bras chargés de cadeaux ?