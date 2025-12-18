« Les disparus de la forêt noire » : votre série ce soir sur TF1 (18 décembre 2025)



Les disparus de la forêt noire, vos épisodes du jeudi 18 décembre 2025 – Ce jeudi soir, TF1 rediffuse la série « Les disparus de la forêt noire ». Portée par Hélène de Fougerolles et Grégory Fitoussi, la série a reçu le grand prix 2022 de la série dramatique au festival polar de Cognac.





A voir ou revoir sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Dans « Les disparus de la Forêt-Noire », Hélène de Fougerolles interprète Camille Hartman, une juge d’instruction mise sur la touche après un accident de voiture. La découverte d’un charnier sur une base militaire franco-allemande va raviver en elle des souvenirs troublants.

« Les disparus de la forêt noire » : vos deux épisodes

Épisode 1 : Un charnier est découvert à la frontière franco-allemande. La juge d’instruction Camille Hartmann a perdu la mémoire depuis un accident, mais elle sent que les meurtres sont liés à son passé. Erik Maes lui demande de l’aider dans son enquête…



Épisode 2 : Camille et Erik partent à la recherche de Thomas Montal, mais la juge ne veut pas croire à la culpabilité du petit ami de sa fille… L’identification des corps se poursuit pendant que la police interroge Jeanne Montal.

Épisode 3 : Une opération de grande envergure se met en place et Camille accepte d’y jouer un rôle central. L’identification des victimes du charnier suit son cours et pour certaines, la mort remonte à plusieurs décennies…

Épisode 4 : Tandis que Camille fait peu à peu la lumière sur son passé, l’identité de la première victime est découverte, menant Erik Maes et Franz Agerland à la résolution de leur enquête.

Personnages et interprètes

Avec : Hélène de Fougerolles (Camille Hartmann), Grégory Fitoussi (Erik Maes), Tcheky Karyo (Franz Agerland), Thierry Godard (Marc Hartmann), Astrid Whettnall (Birgit Scholtz), Victoria Eber (Iris Hartmann), Léo Mazo (Thomas Montal), Natalia Dontcheva (Hanne Katz), Sébastien Libessart (Klaus Mach), Carole Franck (Jeanne Montal), Daniel Njo Lobé (Yves Mercier), Tokou Bogui (Zelda Bloch), Aurore Broutin (Léa Vilmont), Mélanie Page (Isa Lang), Manon Elezaar (Célia Wenders), Farida Rahouadj (Fatima Gerrad), Vincent Jouan (Bertrand Montal)

Avec la participation de Bruno Wolkowitch (Alain Grimbert) et Laëtitia Eïdo (Eva Stein)