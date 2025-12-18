« Le meilleur pâtissier : qui sera plus fort que le grimoire de Mercotte ? », c’est ce soir sur M6 (18 décembre)



Publicité





Une semaine seulement après la grande finale du « Le Meilleur Pâtissier », marquée par la victoire de Margot, M6 propose une soirée exceptionnelle placée sous le signe du défi et de la nostalgie. Intitulée « Le meilleur pâtissier : qui sera plus fort que le grimoire de Mercotte ? », cette émission spéciale promet de mettre les nerfs — et les talents — des candidats à rude épreuve.





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







Publicité





Après avoir fait ses adieux sous la mythique tente du concours, Mercotte revient une dernière fois pour tester les pâtissiers avec ce qu’elle fait de plus redoutable : les recettes emblématiques de son célèbre grimoire. Un ultime cadeau… ou un ultime piège ?

Pour l’occasion, huit pâtissiers parmi les plus marquants des différentes saisons du programme réintègrent la tente. Leur mission : s’affronter lors d’une série de six épreuves techniques, toutes spécialement imaginées par Mercotte à partir de recettes aussi mythiques qu’exigeantes. Précision absolue, maîtrise des gestes, lecture attentive des consignes parfois énigmatiques : rien ne leur sera épargné.



Publicité





Et pour pimenter encore davantage la compétition, Mercotte pourra compter sur le soutien de Norbert Tarayre. Fidèle à son tempérament explosif, le chef n’hésitera pas à bousculer les candidats, insufflant humour, énergie et un esprit de compétition assumé tout au long de la soirée.

Sous la pression des techniques complexes et des exigences strictes imposées par le grimoire, les pâtissiers devront faire preuve d’une rigueur sans faille tout en conservant leur créativité. À chaque épreuve, le risque d’élimination plane, rendant la tension palpable jusqu’au bout.

Alors, qui parviendra à percer les secrets du grimoire et à dompter les recettes les plus redoutées de Mercotte ? Qui sortira vainqueur de cette compétition hors norme ? Réponse ce jeudi soir sur M6, dans « Le meilleur pâtissier : qui sera plus fort que le grimoire de Mercotte ? ».