« 3 jours max » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (9 janvier 2026)

« 3 jours max » de et avec Tarek Boudali, c’est le film inédit qui vous attend ce vendredi soir sur M6. Au casting de cette comédie déjantée : Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti, ou encore Reem Kherici, Elodie Fontan et Chantal Ladesou.





A découvrir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo via la fonction direct du site et/ou de l’application M6+.







« 3 jours max » : histoire, synopsis

Rayane, policier aussi maladroit qu’héroïque malgré lui, se retrouve embarqué dans une mission totalement folle : sa grand-mère a été enlevée par un cartel mexicain et il ne dispose que de trois jours pour la sauver. Entouré de ses fidèles collègues, il va enchaîner les péripéties les plus extrêmes, de Paris à Abu Dhabi, jusqu’aux plages de Cancún.

Le casting

Avec Tarek Boudali (Rayane), Philippe Lacheau (Tony), Julien Arruti (Pierre), Vanessa Guide (Stéphanie), José Garcia (le « Rat »), Marie-Anne Chazel (mamie de Rayane), Reem Kherici (Linda) et Élodie Fontan (femme des services secrets).



3 jours max : extrait vidéo

En attendant ce soir, voici un extrait de ce qui vous attend !