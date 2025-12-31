M6 déprogramme “Pandore” faute d’audience !



Le couperet est tombé pour Pandore. Le nouveau jeu d’aventure de M6, présenté par Olivier Minne, n’aura pas droit à une diffusion classique jusqu’à son terme. En cause : des audiences en chute libre dès la deuxième soirée.





Lancé la semaine dernière devant 1,9 million de téléspectateurs, « Pandore » a vu son public s’effondrer lors de sa deuxième diffusion, lundi soir, en ne rassemblant plus que 952.000 fidèles. Un décrochage brutal qui a visiblement convaincu la chaîne de revoir en urgence sa stratégie.







Selon Kévin Boucher, journaliste au Parisien, M6 a tout simplement décidé de “bazarder” le programme. La chaîne diffusera ainsi l’intégralité de la fin de saison en une seule soirée, le mardi 6 janvier, avec une programmation marathon qui s’étirera jusqu’à 1h45 du matin.

Initialement, la finale de « Pandore » devait être proposée le 12 janvier en prime time. Elle disparaît finalement de la grille pour laisser place à un prime de “La Roue de la fortune”.



Un coup dur pour Olivier Minne et pour ce jeu d’aventure ambitieux, qui n’aura pas réussi à convaincre le public malgré une mécanique et une mise en scène travaillées. Une nouvelle illustration de la difficulté, pour les chaînes, d’imposer de nouveaux formats de divertissement en prime time.