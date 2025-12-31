Star Academy : Anouk, Théo et Victor nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)

Par /

Star Academy 2025 nominations semaine 11, sondage – C’est ce soir qu’ont été annoncés les nominés de la onzième semaine de la Star Academy 2025. Des nominations qui, comme toujours, sont un choc pour les élèves.


Star Academy : Anouk, Théo et Victor nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)
Capture TF1


Après pas moins de trois évaluations en théâtre, danse et chant, Michael Goldman, le directeur, était au château ce matin pour annoncer aux élèves le verdict des professeurs. Cette semaine et alors que Ambre était immunisée, les nominés sont : Anouk, Théo P. et Victor.

L’un des trois élèves nominés sera éliminé samedi soir à l’issue du 12ème prime. Les téléspectateurs vont sauver deux d’entre eux, le troisième sera éliminé et ne retournera pas au château !

SONDAGE nominations semaine 11

Qui doit rester au château ?


A LIRE AUSSI : Star Academy du 31 décembre 2025 : nominations, résumé et replay de la quotidienne

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.

