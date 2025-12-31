Un Si Grand Soleil du 1er janvier : Hélène va mal, Alix dans de sales draps (résumé épisode 1826 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 1er janvier 2026, spoiler résumé de l’épisode 1826 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de la découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 1er janvier 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Claire et Victor sont avec Hélène, qui n’en peut plus de rester enfermée là et s’inquiète que la police la retrouve. Claire trouve sa plaie pas belle, Victor pense qu’il faut la ramener à l’hôpital mais elle refuse. Claire et Victor parlent de leurs interrogatoires, ils pensent que ça s’est bien passé. Au même moment, le procureur débriefe avec Alex. Il a trouvé Victor stressé, pas très à l’aise. Pour Claire, Aude l’a sentie préparée à ses questions. Becker pense qu’il faut continuer à chercher du côté des Estrella, il veut les mettre sur écoute mais le procureur refuse ! Becker ordonne de les filer, il ne faut pas les lâcher.

Florent est au téléphone avec Claire, qui lui parle de l’interrogatoire. Florent demande si la police les soupçonne, Claire est convaincue que non. Florent veut lui parler de ce qui s’est passé mais Claire arrive au golf, elle raccroche.



Publicité





Chez Midi Libre, Paloma demande à Marc si sa source au commissariat a des infos sur Hélène, il assure que non. Kira lui remet son article sur le tableau d’Alix. Il note plusieurs choses à corriger pour éviter d’être accusée de diffamation. Kira ne le prend pas bien mais il lui dit de ne pas se décourager.

Au golf, Claire observe Franck Marsan. Elle tombe par hasard sur Elisabeth et Alain. Claire dit s’essayer seulement au golf, elle tente de s’éclipser mais Elisabeth insiste pour lui apprendre à jouer !

Pendant ce temps là à la galerie, Ulysse montre à Alix l’article de Midi Libre. Elle est sous le choc, ils ont donné la parole à Chaligny. L’acheteuse arrive au même moment, Alix lui parle d’un « contre-temps administratif ». Le certificat d’authenticité est entrain d’être analysé. Elle est réticente mais Alix lui dit de lui faire confiance. Au commissariat, Yann annonce à Becker qu’ils ont le résultat de l’expertise : le certificat est un faux ! Becker est ravi ! Alors que l’acheteuse s’apprête à signer la vente, Yann et Thierry débarquent. Ils saisissent le tableau, Alix est furieuse ! Yann annonce que le certificat est un faux, Alix est sous le choc et assure que c’est impossible. Ils embarquent le tableau pour le faire expertiser. Yann embarque Alix et le tableau sous les yeux de l’acheteuse.

Au commissariat, Alix parle d’acharnement. Elle demande à Yann d’interroger l’ancien propriétaire du tableau, l’expertise va prendre des semaines et elle risque de se retrouver sur la paille. Alix demande d’où vient ce contrôle surprise, Yann dit juste avoir été alerté mais sans préciser. Alix pense que c’est Becker et annonce qu’elle va porter plainte pour harcèlement.

Au golf, Elisabeth dit à Claire qu’elle a un joli potentiel. Quand Elisabeth et Alain s’en vont, Claire appelle Florent pour le voir : elle a des infos sur Marsan.

Alix revient à la galerie et retrouve Ulysse. L’acheteuse est partie et ne répond pas au téléphone. Alix explique à Ulysse qu’ils sont mal, quelqu’un l’a dénoncée à la police et le certificat est faux. Elle pense que ça vient de Chaligny. Ça fait rire Ulysse que pour une fois qu’elle n’y est pour rien ça lui retombe dessus.

Janet vient voir Becker pour encore le confronter sur Alix. Il lui dit que le certificat d’authenticité est un faux, ils ont eu les résultats. Il n’avait pas le choix. Janet est sous le choc. Ils ne savent pas si le tableau est un faux, il a été saisi pour expertise. Janet pense que ça lui fait plaisir. Becker lui demande de reconnaitre qu’il « n’y a pas de fumée sans feu ».

Hélène est mal, sa plaie a saigné et semble s’infecter. Elle souffre. Pendant ce temps là, Claire débriefe avec Florent ce qu’a fait Franck au golf, il n’a pas joué une seule fois. Il faisait du repérage mais elle ne sait pas de quoi. Elle a une idée pour le coincer, Florent s’inquiète pour elle… Il finit par l’embrasser de nouveau, elle s’en va.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Florent au pied du mur, Charlotte ouvre les yeux, les résumés jusqu’au 16 janvier 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.