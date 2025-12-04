Plus belle la vie spoiler : Ophélie prête à tout, Alice piège Apolline ! (5 décembre 2025)



Plus belle la vie en avance du 5 décembre 2025 – Les choses risquent bien de ne pas s’arranger pour les Kepler dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Dans l’épisode de demain, le vendredi 5 décembre, Alice Bataille va tendre un piège à Apolline afin d’avoir de quoi faire tomber Vanessa et Ulysse !.











Alice donne volontairement rendez-vous à Apolline au Mistral et elle l’envoie livrer un pli tout en insistant pour qu’elle laisse ses affaire sur place… Pendant l’absence d’Apolline, Alice fait intervenir un petit génie de l’informatique pour pirater son ordinateur et récupérer toutes ces données ! Contre une belle somme d’argent, il lui remet une clé usb.

Plus tard, Maître Bataille retrouve Ophélie Kepler. Celle-ci se réjouit mais insiste pour voir ce qu’elle a récupéré. Alice lui parle du secret professionnel mais promet de l’informer de chaque étape. Elle lui assure qu’elle va avoir sa vengeance ! Ophélie est clair : elle veut détruire Vanessa et Ulysse, elle les veut à terre !



