L’amour est dans le pré du 1er décembre : suite et fin du bilan ce soir sur M6

L’amour est dans le pré du 1er décembre 2025 – Clap de fin ce lundi soir pour la saison 20 de « L’amour est dans le pré ». Karine Le Marchand vous donne rendez-vous pour découvrir la seconde et dernière partie du bilan !





A suivre dès 21h10 sur M6 mais aussi en streaming puis replay sur M6+.







L’amour est dans le pré du 1er décembre, présentation du bilan partie 2

Karine Le Marchand retrouve les agriculteurs de la saison pour un rendez-vous unique et très attendu : le bilan de leur formidable aventure amoureuse. Pour eux, qui se réunissent pour la première fois, c’est l’occasion de tisser des liens qui pourraient bien durer toute une vie, le temps d’un week-end qui s’annonce mémorable.

À cœur ouvert, ils reviendront sur leur parcours depuis l’émission, partageant rires et émotions, moments de bonheur comme déceptions, et surtout l’évolution de leur vie sentimentale.



Que sont-ils devenus ? L’amour a-t-il réellement pris racine dans leur quotidien ? Ont-ils réussi à affronter les défis de la vie à deux ? Ont-ils dû faire face à des désillusions ? Et ceux que l’on avait laissés célibataires ont-ils, enfin, rencontré l’âme sœur ?

Un bilan qui promet de faire vibrer les cœurs et de conclure en beauté une saison intense, pleine d’émotions et d’histoires d’amour !

VIDÉO L’amour est dans le pré du 1er décembre, extrait

"Elle est sauvage, la tienne" 😂

Gilles, Géraldine et Jean-Baptiste tentent de faire de la poterie pendant le bilan !#ADP, le bilan – partie 2, lundi 1er décembre à 21:10 sur M6 et et déjà disponible en avant-première avec l’option M6+ MAX sur @M6plusofficiel 📺 pic.twitter.com/JwpMhMB4UJ — M6 (@M6) November 28, 2025

Rappel de la présentation de la saison 20

Pour cette saison anniversaire, quinze agriculteurs et agricultrices, âgés de 26 à 67 ans, partent à la conquête de l’amour, espérant trouver celui ou celle avec qui bâtir une vie à la campagne.

Aux côtés de Karine Le Marchand, vous ferez la connaissance de personnalités authentiques et émouvantes. Entre rires, instants bouleversants et tendres déclarations, ces 15 cœurs démontrent que l’amour n’a ni âge, ni limites, ni barrières. Plongez dans cette 20ᵉ saison riche en émotions et laissez-vous emporter par les confidences de ces agriculteurs en quête de bonheur.

« L’amour est dans le pré » revient ce soir sur M6 pour la suite de la nouvelle saison inédite.