Miss France 2026 : l’IA dévoile ses prédictions avant l’élection de samedi soir



Publicité





À quelques jours de l’élection Miss France 2026, qui se tiendra ce samedi soir en direct sur TF1, le cabinet de conseil AVISIA, spécialisé en Data et Intelligence Artificielle, a levé le voile sur ses prédictions. Basées sur une analyse poussée de l’historique des votes et de la popularité des candidates sur les réseaux sociaux, ces projections placent Miss Nord-Pas-de-Calais en grande favorite du public.











Publicité





Miss Nord-Pas-de-Calais favorite de l’IA

Selon l’IA développée par AVISIA, voici le classement prévisionnel du vote du public :

1- Miss Nord-Pas-de-Calais

2- Miss Tahiti

3- Miss Guadeloupe

4- Miss Île-de-France

5- Miss Roussillon

Des résultats qui ne manqueront pas d’alimenter les discussions, alors que la région Nord-Pas-de-Calais a déjà remporté plusieurs fois le titre ces dernières années.

Comment l’IA d’AVISIA a réalisé ses prédictions ?

Pour arriver à ce classement, AVISIA a mobilisé les experts de son Data Lab’, cellule interne dédiée aux projets d’innovation. Leur objectif : déterminer la candidate la plus susceptible de séduire le public, grâce à un modèle de machine learning entraîné sur un large éventail de données.



Publicité





L’intelligence artificielle s’appuie sur plusieurs datasets construits via web scraping, compilant des informations issues des plateformes X (anciennement Twitter), Instagram et TikTok. Engagement des publications, volume de mentions, évolution de la popularité, tonalité des interactions… autant d’indicateurs qui ont permis à l’algorithme d’évaluer l’aura numérique des candidates.

Un modèle centré sur le vote du public — mais pas sur le jury

AVISIA rappelle toutefois des points essentiels : sur les 30 Miss régionales, seules 12 Miss sont présélectionnées pour prétendre au titre, une information inconnue lors de la publication de ses prédictions; et le résultat de Miss France repose à 50% sur le vote du public et à 50% sur celui du jury.

L’IA ne prétend donc pas prédire la gagnante absolue, mais plutôt mesurer la dynamique populaire. Une démarche qui soulève une question intéressante : les réseaux sociaux reflètent-ils réellement les préférences du grand public ?

Dans une société où les plateformes numériques jouent un rôle de plus en plus central, AVISIA met en lumière l’écart potentiel entre visibilité en ligne et choix réels des téléspectateurs.

Verdict samedi soir

Reste à voir si ces prédictions se confirmeront lors de la grande soirée Miss France 2026. L’élection réserve souvent des surprises, notamment grâce au poids du jury et à la prestation des candidates le soir même.

Rendez-vous samedi dès 21h10 sur TF1 pour découvrir si l’IA avait vu juste !