Ici Tout Commence spoiler : Jeanne choquée, Denis se fait piéger par… (vidéo épisode du 4 décembre)

Ici tout commence spoiler – Denis va se faire piéger dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, à l’hôtel Jourdain, il ne reconnait pas Anouk et celle-ci se fait passer pour une cliente… Il lui fait visiter les chambres !


Ici Tout Commence spoiler : Jeanne choquée, Denis se fait piéger par... (vidéo épisode du 4 décembre)
Capture TF1


Anouk est allongée sur le lit de leur meilleure suite quand Jeanne les interrompt. Denis comprend qu’elle connait Anouk, Jeanne lui explique que c’est une cheffe qui a été élue meilleure cheffe au monde ! Elle est sous le choc que Denis ne l’ait pas reconnue.

Gêné, Denis s’excuse auprès d’Anouk mais la cheffe a pris un malin plaisir à le piéger. Elle fait les présentations et ils décident de continuer la visite au bar de l’hôtel.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : Ninon change, Clotilde surprise, les résumés jusqu’au 19 décembre 2025


Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1320 du 4 décembre 2025 : Anouk piège Denis

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

