Ici Tout Commence spoiler : Jeanne choquée, Denis se fait piéger par... (vidéo épisode du 4 décembre)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Denis va se faire piéger dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, à l’hôtel Jourdain, il ne reconnait pas Anouk et celle-ci se fait passer pour une cliente… Il lui fait visiter les chambres !











Publicité





Anouk est allongée sur le lit de leur meilleure suite quand Jeanne les interrompt. Denis comprend qu’elle connait Anouk, Jeanne lui explique que c’est une cheffe qui a été élue meilleure cheffe au monde ! Elle est sous le choc que Denis ne l’ait pas reconnue.

Gêné, Denis s’excuse auprès d’Anouk mais la cheffe a pris un malin plaisir à le piéger. Elle fait les présentations et ils décident de continuer la visite au bar de l’hôtel.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : Ninon change, Clotilde surprise, les résumés jusqu’au 19 décembre 2025



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1320 du 4 décembre 2025 : Anouk piège Denis

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.