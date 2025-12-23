N’oubliez pas les paroles du 23 décembre : nouvelles victoires d’Angelina, quels gains pour la maestro ?

N’oubliez pas les paroles du 23 décembre 2025, 5 victoires pour Angelina – Nouvelles victoires d’Angelina ce mardi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Elle n’a pas remporté beaucoup de gains ce soir et totalise 23.000 euros dans sa cagnotte.


N’oubliez pas les paroles du mardi 23 décembre 2025, Angelina continue

Dans le détail ce mardi soir, Angelina a gagné 1000 euros sur la première émission et encore 1000 euros sur la seconde. Elle sera de retour demain soir pour tenter de conserver son micro d’argent !

N’oubliez pas les paroles du 23 décembre replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

