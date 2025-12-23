Un Si Grand Soleil du 24 décembre : David aide Hélène à s’échapper (résumé épisode 1820 en avance)



Un si grand soleil du 24 décembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1820 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 24 décembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







A l’hôpital, Hélène revit son agression, elle est traumatisée. Clémence la sort de ses pensées, elle lui demande comment elle se sent. Hélène dit qu’elle fait aller, Clémence regarde : sa plaie cicatrise bien. Elle lui annonce qu’elle va passer une échographie de contrôle et elle pourra sortir demain. Hélène lui dit que c’est trop tôt, elle interpelle David… Clémence comprend que la perspective de retourner en prison ne la réjouit pas mais elle n’y peut rien. David ajoute que ce n’est pas le patient qui décide.

Charlotte file, elle dit à ses parents qu’elle rentrera tard car elle a un exposé avec Salomé. Marie-Sophie dit à Soan que Salomé a bon dos : elle a un nouveau mec. Soan n’y croit pas, elle leur aurait dit. Ils décident de ne rien dire pour ne pas la braquer mais Marie-Sophie aimerait bien savoir qui c’est… Soan pense que l’essentiel, c’est ses notes qui se maintiennent.



David s’occupe d’Hélène, qui le supplie de l’aider : si elle retourne en prison demain, elle est morte ! Il lui dit qu’elle lui en demande trop, il ne peut rien faire. Et il n’a aucune envie de finir en cellule, elle tente de le prendre par les sentiments. Elle lui dit qu’il aura sa mort sur la conscience. Elle pleure et dit avoir un moyen pour qu’il l’aide à s’échapper sans qu’il soit inquiété…

David emmène Hélène pour son échographie. Dans l’ascenseur, il flippe et dit qu’il ne peut pas faire ça. Elle insiste pour qu’il lui donne vite la seringue… Il finit par accepter. Elle le pique dans les fesses et il s’effondre.

Au lycée, Charlotte montre à Salomé une crique où elle était avec Sacha. Elle lui montre des photos et dit qu’ils forment un beau couple… Salomé est surprise et lui parle d’une amie qui a eu des soucis en sortant avec un mec plus âgé… Charlotte dit que leur histoire est secrète et elle trouve ça super excitant.

A l’hôpital, Clémence et Jérémy découvrent David inconscient dans l’ascenseur. Au commissariat, Aude parle à Becker du manque de preuves contre Zoé Cassis et personne n’a remarqué de tensions particulières. Ils ont trouvé le journal intime d’Hélène, il n’y a pas grand chose. Becker reçoit un appel, il apprend l’évasion d’Hélène !

Au lycée, Eve interpelle Charlotte au sujet du voyage scolaire. Elle lui propose de le mettre avec Noura, Pablo, Alexis et Achille. Charlotte ne préfère pas. Eve insiste, elle lui dit de la mettre dans n’importe quel groupe. Chez L Cosmétiques, Sacha est avec Muriel, il présente sa nouvelle campagne. Il a encore une fois des propos déplacés, Muriel le recadre et lui demande de rester professionels.

Noura vient voir Charlotte, elle l’a entendue parler à Eve et lui dit que si elle veut elle peut se mettre dans leur groupe. Elle dit que ça lui fait de la peine de la voir mise à l’écart, Charlotte lui dit qu’elle a tout fait pour. Noura assure que la porte est ouverte mais Charlotte dit qu’elle n’y tient pas, elle n’a pas envie.

Au cabinet, Florent annonce à Johanna qu’Hélène s’est échappée de l’hôpital : non seulement elle aggrave son cas aux yeux de la justice mais en plus elle est en convalescence, elle ne tiendra pas longtemps dehors ! Johanna pense qu’elle sait très bien ce qu’elle fait, elle pense qu’elle a peut être organisé sa propre agression pour venir à l’hôpital et pouvoir s’échapper plus facilement. Florent trouve ça tordu.

A l’hôpital, David assure qu’il ne comprend pas ce qui s’est passé. Il dit qu’Hélène avait peur de retourner en prison mais il n’imaginait pas qu’il allait s’échapper. Il explique qu’elle connait l’hôpital par coeur, elle a du sortir par le sous-sol… Aude est surprise qu’elle se soit retournée contre lui, ils sont proches. David dit que faut croire que non finalement, il fait mine d’être déçu.

Charlotte retrouve Sacha, il dit avoir passé une mauvaise journée. Il n’a plus envie d’aller à la plage, il l’emmène en boite pour se défouler. Il la fait boire… Plus tard, alors qu’elle est bourrée, il propose de « monter d’un cran » : il fait avaler de la drogue, il lui dit qu’avec lui c’est safe ! Elle le prend !

Florent appelle Claire, il la prévient pour Hélène et parle d’un gâchis : elle vient de flinguer son dossier. Claire s’inquiète. Elle rentre chez elle… Surprise, Hélène est là dans un fauteuil ! Claire lui demande comment elle est entrée, Hélène est au plus mal et lui demande de l’aider. Hélène perd connaissance dans ses bras !

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.