N’oubliez pas les paroles du 31 décembre : Jade continue et fait monter ses gains

N’oubliez pas les paroles du 31 décembre 2025, 4 victoires pour Jade – Jade a signé deux nouvelles victoires ce mercredi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Et pour ce dernier soir de l’année, elle a fait grimper ses gains !











N’oubliez pas les paroles du mercredi 31 décembre 2025, Jade continue

Dans le détail ce mercredi soir, Jade n »a rien gagné sur la première émission mais elle a ensuite gagné la somme maximale de 20.000 euros sur la seconde émission. Elle totalise ainsi 22.000 euros de gains en 4 victoires et sera de retour jeudi soir dans « N’oubliez pas les paroles ».

N’oubliez pas les paroles du 31 décembre replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.