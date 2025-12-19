N’oubliez pas les paroles : encore du best-of ce vendredi… et aussi ce samedi !



Décidément, la programmation de « N’oubliez pas les paroles » donne du fil à retordre aux téléspectateurs. Ce vendredi soir, l’émission musicale animée par Nagui sera une nouvelle fois diffusée en mode best-of sur France 2. Une situation désormais devenue habituelle… mais qui s’étend cette fois aussi au samedi.











Alors que la semaine dernière, le samedi avait encore réservé des émissions inédites, ce ne sera pas le cas ce week-end. Vendredi et samedi soir seront tous deux consacrés à des best-of, au détriment de nouveaux épisodes.

Un choix dicté par des économies

Si la chaîne ne s’est pas exprimée officiellement, la raison de ces changements semble de plus en plus claire. Le vendredi serait désormais définitivement réservé aux best-of, une décision motivée par des impératifs d’économies. Une stratégie qui permet à France 2 de maintenir le programme à l’antenne tout en réduisant les coûts de production. En revanche, le samedi devient imprévisible.

Retour des inédits lundi soir avec la suite du parcours de Aurélianne, la tombeuse de Raphaël.



