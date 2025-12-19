Ici Tout Commence spoiler : Angèle menace Gaspard et César ! (vidéo épisode du 23 décembre)



Ici tout commence spoiler – Le plan de Gaspard et César a fonctionné dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». César a séduit Coline et cette dernière a enfin ouvert les yeux sur Amaury, qu’elle a quitté. Mais ce plan va faire aussi beaucoup de mal à Coline quand elle va découvrir la vérité sur César…











Alors dans quelques jours, alors qu’ils peaufinent le menu de Noël de l’institut, Angèle débarque en cuisine. Elle a apporte des fruits rouges surgelés à sa fille et quand elle a le dos tourné, elle en profite pour régler ses comptes avec Gaspard et César !

Angèle met en garde les deux garçons et va même jusqu’à les menacer : ils n’ont plus intérêt à s’aviser à faire du mal à Coline, sinon elle s’occupera d’eux personnellement au moment où ils s’y attendront le moins !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1334 du 23 décembre 2025 : Angèle s’attaque à César et Gaspard

