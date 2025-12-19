Quotidien du 19 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 19 décembre 2025, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Quotidien : les invités du 19 décembre 2025

🍽️ Arnaud Donckele – « Le bonheur simple de cuisiner » (Éd. Robert Laffont)

🎤 Roméo Elvis – « Jardin », déjà dispo



🎶 Oscar and the Wolf – « Jardin », déjà dispo

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 19 décembre 2025 à 19h25 sur TMC.