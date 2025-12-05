Pékin Express du 5 décembre 2025 : quart de finale ce soir sur M6, qui sera éliminé ?



« Pékin Express : la route des glaces » au programme TV du vendredi 5 décembre 2025 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour le quart de finale de « Pékin Express : la route des glaces ». Après l’élimination de Sonide et Raphaëlle, les binômes en compétition vont tout donner pour accéder à la demi-finale.





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur M6+ durant 7 jours.







« Pékin Express : la route des glaces », le quart de finale du 5 décembre

Pour cette cinquième étape, les candidats vont devoir affronter les éléments en traversant le parc national d’Altyn-Emel, secoué par une violente tempête de neige. Leur périple les mènera jusqu’au lac gelé de Kapchagaï, où les attend un décor spectaculaire.

Pour ces quarts de finale, place à la règle des équipes mixées ! Les candidats devront briser la glace — au sens propre comme au figuré — et apprendre à collaborer avec de nouveaux partenaires. Leur mission : rapporter le plus gros bloc de glace possible sans le laisser fondre. Pour y parvenir, ils devront éviter toute source de chaleur et redoubler de stratégie et de patience.



Et pour couronner le tout, le Quizz Express viendra épicer cette course où la moindre faute peut tout faire basculer.

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.