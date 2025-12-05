Téléthon 2025 : le show ce soir sur France 3 avec Santa en marraine (5 décembre)



Le Téléthon 2025, c’est parti ! En ce vendredi 5 décembre 2025, c’est le début de la 39ème édition du Téléthon sur les antennes de France Télévisions. 30 heures de direct pour aider la recherche sur les maladies rares et récolter un maximum de dons. Une 39ème édition parrainée par la chanteuse Santa.





Une grande opération de solidarité qui débutera dès 18h40 sur France 2 puis se poursuivra en prime-time sur France 3.







A 21h10 sur France 3 : le Téléthon fait son show – En direct

Sophie Davant, Cyril Féraud et la marraine Santa donneront le rythme de cette soirée placée sous le signe de l’émotion et du divertissement.

Les visages de France Télévisions mettront en lumière des témoignages de vie bouleversants aux côtés des chercheurs et des familles. Certains apporteront une note d’espoir, comme Noé, qui a bénéficié d’une thérapie génique et viendra partager ses progrès sous le regard bienveillant de Marie Portolano. D’autres rappelleront l’urgence de soutenir ceux qui attendent encore un traitement, à l’image de Maxence, 14 ans, que la grand reporter Dorothée Olliéric rencontrera chez lui, à Bruxelles.



Le plateau du Téléthon vibrera également au rythme des plus grandes comédies musicales du moment : l’incontournable Notre-Dame de Paris, l’énergie de Black Legend, l’indémodable Demoiselles de Rochefort et l’éclat coloré de Bollywood.

Dans la galerie, Laura Tenoudji dévoilera en direct les noms des gagnants des lots d’exception mis en jeu dans sa Grande Tombola solidaire.

À la guinguette, ambiance champêtre garantie : la bonne humeur régnera, tandis que les villes d’Argentat-sur-Dordogne (19), Carentan-les-Marais (50), Pélissanne (13) et Sucé-sur-Erdre (44) se défieront en direct dans un jeu XXL mêlant épreuves physiques et moments cocasses… Un bel écho à l’extraordinaire mobilisation des Français pour le Téléthon.

Vous pouvez déjà commencer à faire un don en appelant le 36.37 et/ou sur Telethon.fr.