« Le Roi Soleil à Versailles » : le concert inédit ce soir sur M6 (25 décembre 2025)

« Le Roi Soleil à Versailles », c’est le concert inédit qui vous attend ce jeudi soir sur M6. Vingt ans après avoir marqué les esprits, Le Roi Soleil s’impose toujours comme l’une des comédies musicales les plus emblématiques et aimées du public. Plongez dans une soirée musicale exceptionnelle dédiée à ce spectacle culte, au cœur du cadre somptueux qui l’a inspiré.





Rendez-vous dès 21h10 sur M6, mais aussi aussi en streaming et replay sur M6+.







« Le Roi Soleil à Versailles » : présentation

Les chansons mythiques résonnent à nouveau dans les lieux les plus emblématiques du château de Versailles. Les artistes y interprètent leurs titres incontournables, sublimés par les chorégraphies de Kamel Ouali et des costumes fidèles à l’âme du spectacle original, offrant une mise en scène spectaculaire et inédite.

Emmanuel Moire, inoubliable Roi Soleil, et PETiTOM, actuellement Molière dans Molière, le spectacle musical, guident le public de tableau en tableau à travers le château, dévoilant l’histoire et les secrets qui se cachent derrière chaque chanson.



Vidéo bande-annonce