Demain Nous Appartient spoiler : Karim face à un drôle de suspect… (vidéo épisode du 23 décembre)

Par /

Demain nous appartient spoiler – On peut dire que c’est un drôle de suspect qui attend Karim dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, il s’agit… du Père Noël !


Capture TF1


Quand Karim arrive au commissariat, Martin l’accueille et lui demande s’il est en forme… Ils ont arrêté quelqu’un la veille et Martin lui confie l’interrogatoire. Karim s’intéresse tout particulièrement à son cas car c’est la personne qui a volé le vélo d’Emilie ! Mais attention, le suspect n’est pas comme les autres… il est déguisé en Père Noël et il est convaincu de l’être !

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Aurore bouleversée face à Sofia qui… (vidéo épisode du 23 décembre)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2101 du 23 décembre 2025 : le Père Noël au commissariat

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.


Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.

