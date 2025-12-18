Demain Nous Appartient spoiler : Karim face à un drôle de suspect... (vidéo épisode du 23 décembre)



Demain nous appartient spoiler – On peut dire que c’est un drôle de suspect qui attend Karim dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, il s’agit… du Père Noël !











Quand Karim arrive au commissariat, Martin l’accueille et lui demande s’il est en forme… Ils ont arrêté quelqu’un la veille et Martin lui confie l’interrogatoire. Karim s’intéresse tout particulièrement à son cas car c’est la personne qui a volé le vélo d’Emilie ! Mais attention, le suspect n’est pas comme les autres… il est déguisé en Père Noël et il est convaincu de l’être !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2101 du 23 décembre 2025 : le Père Noël au commissariat

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.