Quelle époque du 13 décembre 2025 : les invités ce soir sur France 2



Publicité





Quelle époque du 13 décembre 2025, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé vous donne rendez-vous sur France 2 pour un numéro inédit de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 23h25 sur France 2, juste après « 100% Logique », ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Quelle époque du samedi 13 décembre 2025 : les invités

Ce soir, Léa Salamé sera aux côtés de Philippe Caverivière, Paul de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux, et Hugo Clément. Ils recevront :

➡️ Florent Peyre et Alexis Michalik présenteront leur pièce « Les Producteurs » au Théâtre de la Renaissance (Paris) jusqu’au 8 mars 2026



Publicité





➡️ Miss France 2026, Hinaupoko Devèze, accompagnée de Frédéric Gilbert, président de la société Miss France

➡️ Jordan Bardella présentera son livre « Ce que veulent les Français » aux éditions Fayard

➡️ Roselyne Bachelot, à l’occasion de la parution de son livre « Une omerta française, secrets d’enfance » aux éditions Plon

➡️ Faudel, à l’occasion de la tournée des années 2000 « I Gotta Feeling », au Dôme de Paris les 13 et 14 mars 2026

➡️ Natacha Polony présentera sa nouvelle revue, « L’Audace »

Quelle époque, rappel du concept

« Quelle époque ! » est un talk-show spectaculaire mêlant divertissement et humour pour décrypter les grandes mutations de notre société, ses fractures et ses débats idéologiques. Ce programme dynamique met en lumière une jeunesse en pleine évolution, des personnalités affirmées et une créativité foisonnante, réunissant sur son plateau artistes, intellectuels, politiques, influenceurs et témoins de l’actualité. Conçue comme une arène d’échanges, l’émission offre également une vitrine aux jeunes talents émergents. Au cœur de cette effervescence, Léa Salamé guide les discussions avec finesse et sans concession, accompagnée d’intervenants percutants qui explorent avec elle les enjeux et dynamiques du monde contemporain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » ce samedi 13 décembre 2025 sur France.tv