Star Academy du 13 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 13 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de vendredi des académiciens. Direction le plateau du prime pour les répétitions du prime !











Ça commence avec l’ouverture du prime sur « Eye of the tiger ». Et Mélissa rencontre Hoshi, avec qui elle va partager un duo sur « Ta marinière ».

Au château, Ambre, Sarah et Bastiaan ont un cours d’expression scénique avec Marlène. Ils travaillent leur ouverture sur « Chanter » de Florent Pagny. Elle leur donne plein de conseils pour l’interprétation et ils partent ensuite eux aussi sur le plateau.

Léa retrouve Gaëtan Roussel, qui est content de chanter avec elle. Et Léo rencontre ensuite Asaf Avidan pour répéter leur duo.



Au château, Théo est rentré et appelle un ami, qui le rebooste pour le prime. Et Ladji arrive pour un cours de sport avec Théo, Victor, Anouk et Jeanne. Ils donnent tout et ça leur fait un bien fou !

Sur le plateau du prime, les 3 immunisés répètent leur trio sur « Let’s talk about love » de Céline Dion. La prof leur a réservé une surprise avec la venue de leurs proches, inséré dans une chorale derrière eux !

Tout le monde rentre du studio, les 7 nommés préparent leurs valises. Ils écrivent ensuite leurs lettres en cas d’élimination. Un moment compliqué. Fatiguée, Anouk prend le temps de souffler dehors, Jeanne reste avec elle.

Place ensuite à une dernière répétition de la danse de leur tableau chanté / dansé sur « A.P.T ».

Star Academy, le replay de la quotidienne du 13 décembre

