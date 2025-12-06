Demain Nous Appartient spoilers : Karim piégé par Arthur, Jack et Lizzie face à leur passé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 8 au 12 décembre 2025)



Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 8 au 12 décembre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend à Sète la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Karim va décider de suivre Arthur, restant convaincu de son implication dans l’évasion de sa cousine, Joyce. Mais Karim va se faire piéger par Arthur ! Alors que Karim débarque dans son bateau, Arthur lui propose de vérifier à l’intérieur… Joyce n’y est pas et au même moment, l’homme du drone la fait quitter Sète au sein d’un autre bateau ! Joyce part donc en cavale et Arthur reste impuni pour tout ce qu’il a fait.

Pendant ce temps là, Jack et Lizzie sont suivis… Ils assistent à un drame sur le port de Sète : lors d’une course poursuite avec la police, un homme est percuté par un voleur et tombe à l’eau. En regardant les images de vidéo-surveillance, Nordine découvre que l’homme suivait les enfants d’Audrey Roussel. Coup de théâtre : leur père est de retour dans leur vie !

Quant à Georges, il décide de rompre avec Mélody et s’installe avec Lucien chez Victoire.



Publicité





Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 8 au 12 décembre 2025

Lundi 8 décembre 2025 (épisode 2090) : Convaincu de l’implication d’Arthur, Karim le prend en filature. Bart fait une proposition à Charles et Philippine. Aux Halles, Sylvain s’emporte en prenant la défense de Christelle.

Mardi 9 décembre 2025 (épisodes 2091) : Dans la rue, un homme suit discrètement Jack et Lizzie. Gabriel expérimente le dur métier de parent. Nina trahit le secret de sa mère.

Mercredi 10 décembre 2025 (épisode 2092) : Les jumeaux mènent l’enquête pour retrouver le mystérieux inconnu. Bastien organise une projection pour convaincre Georges. L’attitude de Lou jette un froid chez Arthur.

Jeudi 11 décembre 2025 (épisode 2093) : Après des années d’idéalisation, Lizzie tombe de haut face à la réalité. Philippine rend sa décision à Bart. Adam n’apprécie pas le rapprochement entre Gloria et Soizic.

Vendredi 12 décembre 2025 (épisode 2094) : Lizzie s’en prend sévèrement à Jack. Le lycée doit faire appel à la police. Alex et Bruno dégradent leur stand pour la bonne cause.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 8 au 12 décembre 2025

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…