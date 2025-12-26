Un Si Grand Soleil Spoiler : Claire en grand danger, Cécile doute (épisode du 30 décembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1825 du 30 décembre 2025 – Claire va se mettre en grand danger dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Alors qu’elle a terminé sa mission en prison, elle décide de passer à une autre méthode pour tenter de coincer Zoé Cassis et son complice, Franck Marsan…











Avec l’aide de Florent, Claire décide de planquer devant chez Marsan afin de rentrer fouiller chez lui à la recherche d’indices sur le plan qu’il prépare avec Zoé.

Mais Florent doit aller plaider au tribunal, il laisse donc Claire planquer seule. Le soir, Florent rentre chez lui et cuisine avec Cécile et Achille quand Claire l’appelle.. Il ne décroche pas alors que Cécile doute déjà de lui. Claire intervient alors seule chez Franck Marsan, qui vient de sortir. Mais elle n’a aucune idée de quand il va renter !

Claire tente d’entrer dans son ordinateur quand Franck déjà chez lui avec une pizza ! Claire se planque sur le balcon du salon, où Franck s’installe avec sa pizza et une bière devant un match de foot ! Elle est en grand danger !



Florent va-t-il écouter son message et venir la sortir de là ? Pendant ce temps là, Alex et Aude remontent jusqu’à Claire et Victor sur la liste des personnes étant venues voir Hélène au parloir… Ils les soupçonnent de l’aider dans sa cavale !

