Quotidien du 18 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 18 décembre 2025, les invités – Ce jeudi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien : les invités du 18 décembre 2025

🎤 Clément Dumais et Paul RDB, « Hors cadre », disponible partout

📰 Antoine Oberdorff — Journaliste politique à L’Opinion


📰 Camille Vigogne Le Coat — Grand reporter

🎭 Arnaud Tsamere — « Tous contraints », à partir du 8 janvier 2026

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 18 décembre 2025 à 19h25 sur TMC.

