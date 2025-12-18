Quotidien du 18 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 18 décembre 2025, les invités





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 18 décembre 2025

🎤 Clément Dumais et Paul RDB, « Hors cadre », disponible partout

📰 Antoine Oberdorff — Journaliste politique à L’Opinion



📰 Camille Vigogne Le Coat — Grand reporter

🎭 Arnaud Tsamere — « Tous contraints », à partir du 8 janvier 2026

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 18 décembre 2025 à 19h25 sur TMC.