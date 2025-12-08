Demain Nous Appartient spoiler : Jack et Lizzie face à leur père ! (vidéo épisode du 11 décembre)



Demain nous appartient spoiler – C’est un gros choc qui attend Jack et Lizzie dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, leur père débarque à Sète !











Lizzie et Jack voient réapparaître une figure disparue depuis des années : leur père, Clément Roussel. Installé à Sète depuis quelques jours, il avait demandé à un pote de tâter le terrain afin de connaître leurs intentions à son égard. Ils les retrouvent et leur explique que ça fait quelques jours qu’il est là. Il les a observé de loin devant le lycée mais n’a pas osé les approcher. Il a donc demandé à Théophile, qui est comme son père, de les approcher. Mais ça a échoué.

Entre Lizzie, Jack et leur père, on peut dire que les retrouvailles sont tout sauf chaleureuses..

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : le bébé de Sofia en danger, Chloé sur le départ, les résumés jusqu’au 26 décembre 2025



Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2093 du 11 décembre 2025 : le père de Lizzie et Jack débarque

