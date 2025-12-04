“Rendez-vous avec Cyril Lignac” du 4 décembre : les invités ce soir sur M6



Cyril Lignac vous donne rendez-vous ce soir à 23h20 sur M6 pour un nouveau numéro de son nouveau talk-show culinaire : “Rendez-vous avec Cyril Lignac”. Quels invités reçoit-il dans sa cuisine ? On vous dit tout !











Rendez-vous chez Cyril Lignac du 4 décembre : présentation et invités

Cyril Lignac ouvre les portes de sa maison à trois invités. Avec sa chaleur aveyronnaise, il les entraîne dans une soirée gourmande et conviviale, placée sous le signe de la cuisine et des confidences.

Au fil de plats qui ont marqué leur enfance ou leur parcours, le chef découvre ses convives sous un jour nouveau : plus intimes, plus vrais, comme on ne les a jamais vus. Entrée, plat, dessert… chacun passe derrière les fourneaux avant le moment tant attendu de la dégustation, où Cyril partagera son regard de professionnel, mais surtout un vrai moment de complicité.

En jouant le jeu des recettes, les personnalités se livrent avec spontanéité, qu’elles soient passionnées ou novices. Et si, finalement, c’était à table que les célébrités révélaient leur authenticité ?



Dans cet épisode, Cyril Lignac reçoit Tom Villa, Sophie Tapie et Seth Gueko.

📺 Nouvel épisode ce soir à 23h20 sur M6.