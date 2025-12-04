Demain Nous Appartient spoiler : un nouveau venu sème le trouble à la coloc (vidéo épisode du 9 décembre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Georges va quitter Mélody et déménager dans votre feuilleton quotidien de TF1 <« Demain nous appartient ». Dans quelques jours, il s’installe à la coloc avec Victoire, Soraya et Gabriel avec son fils, le petit Lucien.











Publicité





Et on peut dire que la cohabitation s’annonce compliquée ! Pour leur première nuit à la coloc, Lucien a pleuré non-stop ! Au réveil, Victoire et Soraya sont épuisées. Elles ont déjà hâte qu’Aaron revienne de vacances et reprenne sa chambre ! Et cerise sur le gâteau, Georges finit le café sans en laisser aux autres…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Jack et Lizzie assistent à un drame ! (vidéo épisode du 9 décembre)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2091 du 9 décembre 2025 : Georges et Lucien s’installent à la coloc

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.