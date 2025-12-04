Star Academy estimations : Jeanne écrase Mélissa et Lily ! (SONDAGE)



À seulement 24 heures du prochain prime de la Star Academy, la tension monte pour les trois académiciennes nominées cette semaine : Jeanne, Mélissa et Lily. Pour rappel, les élèves ne votent plus : le public décidera seul deux académiciennes qui poursuivront l’aventure.











Comme chaque jour, voici les nouvelles estimations issues de notre sondage en ligne — des tendances purement indicatives qui ne préjugent en rien du résultat final.

Les dernières estimations :

⭐ Jeanne : 58 %

Toujours solide leader, Jeanne conserve une avance très confortable. Son soutien ne faiblit pas et semble même s’installer durablement.

🌟 Mélissa : 29 %

La candidate reste stable en deuxième position. Un écart important la sépare encore de Jeanne, mais la soirée de samedi pourrait rebattre les cartes.



✨ Lily : 13 %

En difficulté, Lily demeure troisième. Tout se jouera sur sa performance en direct, qui pourrait encore mobiliser son public.

À un jour du prime, les positions semblent figées… mais on le sait, tout peut changer en quelques minutes lors du direct. Les prestations seront plus que jamais déterminantes.

Rendez-vous demain soir pour découvrir qui quittera l’aventure et qui accèdera à une nouvelle semaine au château !

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.