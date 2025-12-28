Ici Tout Commence spoilers : retour, bataille, les résumés jusqu’au 16 janvier 2026

Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 16 janvier 2026 – Que va-t-il se passer le mois prochain dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 12 au vendredi 16 janvier 2026.


On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Lionel fait son grand retour à l’institut après son stage en Bretagne. Aura-t-il oublié ses sentiments pour Fleur ?

De leur côté, Joséphine et Leroy se préparent pour une bataille… Et Anouk est sur la sellette alors que Milan est sur le point der craquer.

A l’institut, Gary et César se retrouvent en compétition.


Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 12 au 16 janvier 2026

Lundi 12 janvier 2026 à 18h05 (épisode 1348) : Leroy et Joséphine se préparent pour une bataille imminente. La diplomatie d’Alice est mise à l’épreuve. Lionel et Juliette mettent les choses au clair.

Mardi 13 janvier 2026 (épisode 1349) : A L’institut, Anouk est en sursis. Maya et Gaspard entrent en zone de turbulence. De son côté, Solal retrouve enfin sa voie.

Mercredi 14 janvier 2026 (épisode 1350) : A L’institut, Joséphine cherche à démasquer le coupable. Milan est au bord du craquage. Gaspard commence à fendre l’armure.

Jeudi 15 janvier 2026 (épisode 1351) : Anouk fait face à un avenir incertain. Milan n’est pas sorti de l’auberge. Une compétition corsée attend César et Gary.

Vendredi 16 janvier 2026 (épisode 1352) : Fleur et Lionel trouvent enfin une issue. César et Gary paient les pots cassés. De son côté, Anaïs ne peut plus se cacher.

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

