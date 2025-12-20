Rugby Top 14 : suivre le match Lyon / Toulouse en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Rugby Top 14 – suivre la rencontre Lyon / Toulouse en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce samedi 20 décmbre 2025 sur Canal+ ! Suite de la 12ème journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, le Stade Toulousain se déplace au LOU Rugby.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h.







Publicité





Ce samedi soir, le LOU Lyon accueille le Stade Toulousain au Matmut Stadium Gerland pour la 12ᵉ journée du Top 14. Lyon, 12ᵉ au classement, joue sa saison et multiplie les efforts pour se maintenir dans la première division, avec une équipe motivée par les déclarations de son entraîneur Karim Ghezal qui veut faire de ce choc un tournant.

De leur côté, les Toulousains, 2ᵉ du championnat, reviennent dans le circuit du Top 14 après une défaite en Champions Cup contre Glasgow (28-21) et une semaine agitée en coulisses. Leur effectif est un peu remanié mais reste solide, avec Blair Kinghorn à l’ouverture et Antoine Dupont prêt à entrer du banc pour peser sur le jeu.



Publicité





Lyon / Toulouse la composition des équipes

Le XV de départ du LOU Rugby : 15. Meliande ; 14. Wainuqolo, 13. Maraku, 12. Millet 11.Dumortier ; 10. Berdeu, 9. Couilloud (cap.) ; 7. Allen, 8. S. Simmonds, 6. Cretin ; 5. Geraci, 4. William ; 3. Aptsiauri, 2. Chat, 1. Moukoro.

Remplaçants : 16. Marchand, 17. Rey, 18. Roux, 19.Saginadze, 20. Cassang, 21. Ioane, 22. Masi, 23. Gomes Sa.

Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Ramos ; 14.Pouzelgues, 13.Costes, 12.Chocobares, 11.Delibes ; 10.Kinghorn, 9.Graou ; 7.Castro-Ferreira, 8.Roumat, 6.Willis ; 5. Vergé, 4.Brennan ; 3.Merkler, 2.Marchand (cap.), 1.Bertrand.

Remplaçants : 16. Lacombre, 17.Mallez, 18.Jelonch, 19.Banos, 20.Dupont, 21.Vignères, 22.Épée, 23. Aldegheri.

Lyon / Toulouse en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Lyon / Toulouse, 12ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.