Star Academy : Léa, Sarah, Jeanne et Théo nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)



Publicité





Star Academy 2025 nominations semaine 9, sondage – Alors que c’est en ce moment que se déroule le prime des face à face de la Star Academy 2025, on connait enfin les noms des quatre élèves nominés !





ARTICLE PLUS RÉCENT : Star Academy : qui a été éliminé lors du prime des face à face ? (résumé + replay du 20 décembre 2025)







Publicité





A l’issue des quatre duels de la soirée, le public a sauvé un élève par duel et les quatre jugés « moins bons », sont sur le banc des nominés : Léa, Sarah, Jeanne et Théo.

Le public vote désormais pour sauver 3 d’entre eux, le dernier sera éliminé et ne retournera pas au château ce soir !



Publicité





SONDAGE nominations semaine 9

Qui doit rester ? Léa Sarah Jeanne Théo Résultats Vote

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.