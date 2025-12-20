Star Academy : Léa, Sarah, Jeanne et Théo nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)

Star Academy 2025 nominations semaine 9, sondage – Alors que c’est en ce moment que se déroule le prime des face à face de la Star Academy 2025, on connait enfin les noms des quatre élèves nominés !


A l’issue des quatre duels de la soirée, le public a sauvé un élève par duel et les quatre jugés « moins bons », sont sur le banc des nominés : Léa, Sarah, Jeanne et Théo.

Le public vote désormais pour sauver 3 d’entre eux, le dernier sera éliminé et ne retournera pas au château ce soir !


SONDAGE nominations semaine 9

Qui doit rester ?

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.

