Audiences 6 décembre 2025 : succès pour Miss France, loin devant la concurrence

Audiences 6 décembre 2025 – TF1 est arrivé largement en tête des audiences samedi soir avec l’élection de Miss France 2026. La cérémonie a été suivie par 6,67 millions de téléspectateurs pour 41,1% de pda. C’est en baisse sur un an.





C’est loin devant France 3 et la rediffusion d’un épisode de la série « Le Voyageur », qui a rassemblé 4,05 millions de téléspectateurs pour 21,6% de pda.







Audiences 6 décembre 2025 : les autres chaînes

Les autres chaines sont très loin derrière. France 2 est faible avec « Le Téléthon en fête », qui n’a réuni que 808.000 téléspectateurs pour 6,5% de pda.

M6 suit avec la rediffusion du concert « Sardou : je me souviens d’un adieu », qui a rassemblé 628.000 téléspectateurs en moyenne pour 3,5% de pda.



France 5 suit avec un inédit de « Echappées belles », qui a séduit 535.000 téléspectateurs pour 2,9% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie